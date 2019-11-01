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Булеца заявил, что СК Днепр-1 готов прервать затянувшуюся серию поражений

19:34 25 Читати українською
Булеца заявил, что СК Днепр-1 готов прервать затянувшуюся серию поражений
Сергей Булеца / фото: СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Булеца поделился ожиданиями накануне матча 13-го тура УПЛ против луганской Зари.

 

"Мы после каждого матча делаем разбор игры, но сейчас у нас наступила такая черная полоса. Чтобы ее преодолеть, нужно много работать, поднять голову и идти дальше.

Михайленко: В моей карьере не было таких длительных серий из поражений

Мы все хотим победить уже в ближайшем матче, чтобы эта неудачная серия, встречающаяся в жизни, уже закончилась.

Сегодня на тренировке будем подробнее разбирать действия соперника, хотя мы против Зари уже играли в этом сезоне. Луганчане хорошо контролируют мяч, быстро входят в зоны и у них хороший нападение", – цитирует Булеца пресс-служба днепрян.

Добавим, что подопечные Дмитрия Михайленко уже на протяжении пяти матчей подряд не могут одержать хотя бы ничью.

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СК Днепр-1 - Заря Сергей Булеца Сергей Булеца СК Днепр-1 СК Днепр-1
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