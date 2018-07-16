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Булеца: Украина U-19 хочет пройти как можно дальше на Евро-2018

10:19 7 Читати українською
Булеца: Украина U-19 хочет пройти как можно дальше на Евро-2018
Сергей Булеца (слева) / ФФУ

Полузащитник сборной Украины U-19 Сергей Булеца поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2018.

"Если в двух словах, то настроение на самом высоком уровне. Мы понимаем, что сделали полезное для страны дело – вышли в финальную часть чемпионата Европы. Но команда старается не останавливаться на достигнутом. Впрочем, как все сложится, покажут только матчи.

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Как нам сказали, искусственный газон, на котором будут проходить матчи – это газон нового поколения, но пока я не заметил больших различий по сравнению с нашими искусственными полями.

Естественно, что просто участвовать в турнире мы не хотим, а хотим побеждать. Поэтому скажу так: сборная Украины хочет пройти как можно дальше", – цитирует Булецу официальный сайт ФФУ.

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