Булеца: Супряга отметился хет-триком, потому что придерживался тренерских установок

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Победитель пары Заря – Будучность будет сеяным в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, Мариуполь – несеяннымЛига Европы — 21 июль 379
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"Это произойдет за 24-48 часов", – Зидан подтвердил продажу Бейла в другой клубИспания — 21 июль 1111
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