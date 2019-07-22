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Булеца: Супряга отметился хет-триком, потому что придерживался тренерских установок

08:53 147 Читати українською
Булеца: Супряга отметился хет-триком, потому что придерживался тренерских установок
Владислав Супряга / фото: СК Днепр-1

Полузащитник СК Днепр-1 Сергей Булеца прокомментировал сверхрезультативную победу в контрольном матче с Ворсклой (4:3).

"Мы все обсуждаем на занятиях по тактике, все взаимодействия отрабатываем на тренировках, и теперь это приносит плоды на поле.

Агент Супряги саркастично "подякував" Шацьких за критику на адресу свого клієнта

Посмотрим, кто в команде будет исполнять стандарты. Все будет решаться на поле. Я отрабатываю штрафные на тренировках каждый день, неплохо получается.

Супряге говорили, чтобы он врывался в свободные зоны, и ему удалос сделать хет-трик", – поделился Булеца в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

СК Днепр-1 и Ворскла устроили перестрелку в товарищеском матче – Супряга оформил хет-трик

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Товарищеские матчи Ворскла Ворскла Товарищеские матчи Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
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