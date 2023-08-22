Полузащитник Динамо Сергей Булеца, на правах аренды выступающий за Заглембе, попал в команду недели 5-го тура чемпионата Польши по версии SofaScore.

Украинский чемпион мира отдал эффектный дебютный ассист в Европе – видео

24-летний вингер вышел в основе на матч против Пущи и провел на поле 70 минут. В начале второго тайма украинец отдал результативный ассист, чем помог команде одержать минимальную победу и подняться на вторую строчку турнирной таблицы (у Легии, которая лидирует, такое же количество очков, но лучшая разница забитых и пропущенных голов). За свою игру украинец получил 7, 9 балла.

Напомним, Булеца в текущем сезоне провел за Заглембе три матча в Экстраклясе, в которых отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает украинца в 2 млн евро.

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