Полузащитник СК Днепр-1 и сборной Украины Сергей Булеца поделился мыслями относительно предстоящих матчей с Финляндией и Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к ЧМ-2022.

"Когда тренер доверяет, предоставляет игровое время, появляется уверенность. Это очень хорошо для игрока.

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Что будет самым важным в матчах с Финляндией и Боснией и Герцеговиной? Нас ждут два тяжелых матча. Думаю, самым главным для нас будет продемонстрировать дисциплину, концентрацию. Надо прислушиваться к указаниям наставника", – поделился Булеца в комментарии пресс-службе УАФ.

Отметим, что Сергей дебютировал за сборную Украины в этом году. В октябре "сине-желтые" проведет 2 поединка: 9-го числа – против финнов на выезде, а 12-го числа – с командой Боснии и Герцеговины дома.

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