Булеца: Победа Украины U-20 на ЧМ-2019? Ничего не буду говорить

Атакующий полузащитник юношеской сборной Украины Сергей Булеца прокомментировал выход в финал чемпионата мира.

"Эмоций нет, все отдали на поле. Мой победный гол – это только результат командных действий. Мы очень хотели достичь этой цели – выйти в финал. Относительно победы на турнире ничего не буду говорить", – сказал Сергей Булеца после матча в эфире телеканала UA Первый.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола

Напомним, юношеская сборная Украины победила сверстников из Италии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира. Единственный гол в матче забил Сергей Булеца.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019