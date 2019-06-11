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Булеца: Победа Украины U-20 на ЧМ-2019? Ничего не буду говорить

21:51 64 Читати українською
Булеца: Победа Украины U-20 на ЧМ-2019? Ничего не буду говорить
Сергей Булеца в игре против Италии

Атакующий полузащитник юношеской сборной Украины Сергей Булеца прокомментировал выход в финал чемпионата мира.

65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов
 
65’ Сергей Булеца
80’ Денис Попов

"Эмоций нет, все отдали на поле. Мой победный гол – это только результат командных действий. Мы очень хотели достичь этой цели – выйти в финал. Относительно победы на турнире ничего не буду говорить", – сказал Сергей Булеца после матча в эфире телеканала UA Первый.

Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола

Напомним, юношеская сборная Украины победила сверстников из Италии в полуфинале чемпионата мира и вышла в финал турнира. Единственный гол в матче забил Сергей Булеца.

Украина U-20 победила Италию и вышла в финал ЧМ-2019

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Украина U-20 – Италия U-20 – 1:0 – видео гола и обзор матча
19:55
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Теги
Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Италия U-20 Италия U-20 Украина U-20 Украина U-20 Украина U-20 - Италия U-20 Сергей Булеца Сергей Булеца
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