"Аренда в СК Днепр-1? Пока ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку нахожусь в расположении молодежной сборной Украины. Конечно, СК Днепр-1 для меня не новая команда, хорошо ее знаю и был рад в ней выступать.

Динамо снова отправило Булецу в аренду

Что касается Динамо, то провел в Киеве хорошую подготовку, для меня это большой опыт тренироваться рядом с такими сильными футболистами. Личного разговора с Луческу не было, но тренировки под его руководством очень понравились. Узнал много нового, был у всех позитивный настрой, организованность. Луческу много подсказывал каждому футболисту, как лучше действовать.

Как оцениваю свою игру в контрольных матчах? В первой игре, думаю, многое получалось, во втором матче 50 на 50, в третьей тоже играл. Но оценивать нужно не самого себя, а наставникам команды", – рассказал Булеца в комментарии meta-ratings.

В прошлом розыгрыше УПЛ Булеца сыграл 27 матчей, в которых отметился 4 голами и 4-мя ассистами.

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