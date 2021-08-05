Булеца будет болеть за Зарю в матче против Динамо – контракт чемпиона мира до сих пор принадлежит киевлянам
Полузащитник Зари Сергей Булеца разочарован, что не сможет сыграть против Динамо из-за условий арендного договора.
"Думаю, каждый игрок хочет сыграть против Динамо, но я не могу ничего с этим поделать. Динамовцы выиграли все трофеи в Украине в прошлом сезоне. Это будет тяжелый матч, в котором я буду болеть за своих партнеров.
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Думаю ли о приглашении в сборную? Опять же, здесь немного от меня зависит. Я буду работать и делать все, что в моих силах. Если тренерский штаб решит, что я могу принести пользу, то с удовольствием поеду в сборную", – заявил Булеца в комментарии FanDay.
Напомним, Заря арендовала чемпиона мира U-20 у Динамо на два года. Следующим соперником киевлян в УПЛ станет именно команда Скрипника – поединок состоится 8 августа.
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