"Думаю, каждый игрок хочет сыграть против Динамо, но я не могу ничего с этим поделать. Динамовцы выиграли все трофеи в Украине в прошлом сезоне. Это будет тяжелый матч, в котором я буду болеть за своих партнеров.

Шепелев сравнил Фенербахче с Шахтером и Зарей – турки стали репетицией Динамо с прицелом на Лигу чемпионов

Думаю ли о приглашении в сборную? Опять же, здесь немного от меня зависит. Я буду работать и делать все, что в моих силах. Если тренерский штаб решит, что я могу принести пользу, то с удовольствием поеду в сборную", – заявил Булеца в комментарии FanDay.

Напомним, Заря арендовала чемпиона мира U-20 у Динамо на два года. Следующим соперником киевлян в УПЛ станет именно команда Скрипника – поединок состоится 8 августа.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло