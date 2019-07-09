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Булеца – о премиальных за победу на ЧМ-2019: Все еще ожидаем их

15:35 117 Читати українською
Булеца – о премиальных за победу на ЧМ-2019: Все еще ожидаем их
Сергей Булеца / УАФ

Полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал о выплате премиальных за победу на чемпионате мира U-20.

"Как праздновали победу на ЧМ-2019? Только шампанское, никакой водки.

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Выплатила ли УАФ премиальные за победу на чемпионате мира? Нет, до сих пор ждем. Ничего не знаю, и пока ничего не говорили.

Довольны ли мы приемом сборной в Киеве? И на том спасибо. Главное, что это было искренне", – рассказал Булеца в интервью журналу Футбол.

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