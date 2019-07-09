Булеца – о премиальных за победу на ЧМ-2019: Все еще ожидаем их

Полузащитник молодежной сборной Украины Сергей Булеца рассказал о выплате премиальных за победу на чемпионате мира U-20.

"Как праздновали победу на ЧМ-2019? Только шампанское, никакой водки.

Цитаишвили: Никаких проблем с премиальными за победу на ЧМ-2019 нет

Выплатила ли УАФ премиальные за победу на чемпионате мира? Нет, до сих пор ждем. Ничего не знаю, и пока ничего не говорили.

Довольны ли мы приемом сборной в Киеве? И на том спасибо. Главное, что это было искренне", – рассказал Булеца в интервью журналу Футбол.

"Від Динамо я не очікую нічого". Дмитро Джулай – про чемпіонську збірну Петракова, прогрес Шевченка і ефір з Босянком