Один из аутсайдеров первенства видит в Будковском один из последних шансов побороться за выживание. Коджаэлиспор должен закрыть переход сегодня, сообщает Çağdaş Kocaeli Gazetesi.

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Напомним, что ФИФА и УЕФА позволили футболистам приостанавливать действие контрактов с украинскими клубами и беспрепятственно переходить в другие команды на правах аренды до конца сезона. Важный нюанс – дедлайн для таких переходов истекает сегодня, 7 апреля.

К слову, Филипп Будковский в январе перебрался в Полесье, но так и не успел сыграть ни одного официального матча за житомирян. За свою карьеру воспитанник Шахтера также успел поиграть за Ильичевец, Севастополь, Зарю, Анжи, бельгийский Кортрейк и французский Сошо.

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