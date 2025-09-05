В пятницу, 5 сентября, 5-й тур второго по силе дивизиона открывали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Первая лига, 5-й тур

Прикарпатье – Буковина – 1:2

Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88

Пробий – Нива Т – начало матча в 16:00

В первом матче дня Прикарпатье принимало Буковину. Франковцы в турнирной таблице отставали от соперника на два очка и шли седьмыми – победа сразу бы подняла их в топ-3. Однако еще до середины тайма хозяева пропустили: после вбрасывания из-за боковой мяч отскочил к Груше и тот с линии штрафной закрутил под левую стойку (голкипер не увидел момента удара, поскольку защитник закрыл ему обзор).

После перерыва Прикарпатье возродило интригу: после прохода по правому флангу мяч прилетел в штрафную (оба защитника не сумели заблокировать) на Хому, тот, казалось, слишком далеко отпустил мяч, но Безпалько успел подхватить сферу и отдали слева на набегающего Трофимюка – попасть в пустые ворота не составило труда.

А за минуту до завершения матча Буковина шокировала соперника. После навеса с правого фланга в штрафную Родион Плакса в прыжке головой направил мяч в ворота, сфера отбилась от стойки, попала в игрока и влетела в сетку. Времени, чтобы спасти ничью, у франковцев уже не было. К слову, автор гола – экс-игрок Мариуполя, который в свое время считался пропавшим без вести во время оккупации города.

Как следствие, Буковина набрала 11 очков и возглавила турнирную таблицу УПЛ. Прикарпатье с 6-ю пунктами седьмое.

