Один из аутсайдеров группы А Первой лиги принял радикальные решения перед стартом второй части сезона 2022/23.

Буковина с обоюдного согласия сторон прекратила сотрудничество с рядом игроков, игравших в осенней части сезона, сообщает сайт клуба .

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За черновицкую команду больше не выступят голкипер Виталий Чеботарев, защитники Николай Павлюк, Семен Даценко, полузащитники Андрей Шишигин, Александр Жумига, Игорь Кошман, а также форварды Андрей Королянчук и Никита Комиссар. Все футболисты в нынешней кампании провели от 5 до 10 поединков.

Наставник Буковины Андрей Мельничук уже сообщил, что идут поиски новых исполнителей. "Особое внимание акцентируем на футболистах, которые смогут усилить линию атаки. Сейчас ведем переговоры с несколькими исполнителями. Также хочу поблагодарить за сотрудничество тех игроков, которые покинули команду зимой", – заявил Мельничук.