Первая лига, 4 тур

Буковина – Виктория – 2:0

Голы: Бойчук, 78, Дахновский, 89

Ворскла – МФК Металлург – 0:1

Гол: Кириченко, 52

Металлист – Пробой – начало в 16:00

Черноморец обыграл ЮКСА с дебютом легенды Динамо, Левый Берег преследует одесситов на вершине

С первых минут команда Сергея Шищенко взяла инициативу в свои руки. Буковина атаковала и создавала моменты, но Виктория удачно отбивалась от соперника. Довольно много в первом тайме было фолов – аж 19 в целом. Впрочем, голов публика не увидела.

После перерыва Буковина побежала вперед. На 70 минуте хозяева создали классный момент, но голкипера Виктории спасла стойка от пропущенного гола. Немного времени понадобилось команде Шищенко, чтобы все же забить. Бойчук с помощью рикошета от Дудника переправил мяч в ворота. Буковина классно прессинговала соперника, и это привело к опасному моменту, но Плакса пробил мимо ворот. А вот Дахновский свой шанс удвоить счет использовал. Виталий получил передачу от Шинкаренко и пробил точно с острого угла.

Ворскла за три тура в Первой лиге еще не проигрывала – одна ничья и две победы. А вот Металлург еще не побеждал. Первый тайм был довольно напряженный, ни одна из команд не хотела рисковать. Правда, полтавчане действовали более остро. После перерыва, все же Металлургу удалось забить. Кириченко, находясь перед штрафной площадкой, получил передачу от партнера, пробил низом и оформил гол. Несмотря на старания, Ворскла не смогла изменить счет.