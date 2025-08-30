В субботу, 30 августа, состоялись очередные матчи в Первой лиге. Результат и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 4 тур

Буковина – Виктория – 2:0

Гол: Бойчук, 78, Дахновский, 89

С первых минут команда Сергея Шищенко взяла инициативу в свои руки. Буковина атаковала и создавала моменты, но Виктория удачно отбивалась от соперника. Довольно много в первом тайме было фолов – аж 19 в целом. Впрочем, голов публика не увидела.

После перерыва Буковина побежала вперед. На 70 минуте хозяева создали классный момент, но голкипера Виктории спасла стойка от пропущенного гола. Небольшой промежуток времени понадобилось команде Шищенко, чтобы все же забить. Бойчук с помощью рикошета от Дудника переправил мяч в ворота. Буковина классно прессинговала соперника, и это привело к опасному моменту, но Плакса пробил мимо ворот. А вот Дахновский свой шанс удвоить счет использовал. Виталий получил передачу от Шинкаренко и пробил точно с острого угла.