Новым президентом клуба официально стал Андрей Сафроняк, сообщает Instagram Буковины.

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"Я болею за Буковину с детства, этой команде отдал несколько лет своей футбольной карьеры. А сейчас уже в роли президента хочу вывести клуб на качественно новый уровень. Верю, что мы вместе сможем преодолеть все трудности, и даже в столь сложные времена Буковина будет развиваться и прогрессировать. Мы приложим максимум усилий, чтобы наша команда процветала и дарила болельщикам только положительные эмоции.

Также хочу выразить благодарность предыдущему руководству Буковины, в частности, Вадиму Григорьевичу Зайцу, за весомый вклад в развитие клуба", – говорится в заявлении Сафроняка.

Команду же будет тренировать бывший вратарь команды Андрей Мельничук. В руководство футбольного клуба также вошли вице-президент Евгений Веретенко, директор Игорь Наболотный и начальник команды Иван Павлюк.

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