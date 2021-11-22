Президент ПФЛ Александр Каденко рассказал о поединке 19-го тура Второй лиги Рубикон – Буковина, который не состоялся из-за того, что гости не приехали на игру.

"ПФЛ Украины получила письмо с подписью президента ФК Буковина Вадима Зайца, в котором он проинформировал, что в команде много больных и просил перенести игру на более поздний срок. Мы попросили предоставить необходимые документы медиков, подтверждающие, что у Буковины много больных. Однако больше никаких документов из Черновцов мы не получали.

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Сегодня арбитр матча Рубикон – Буковина зафиксировал неявку черновицкой команды. Когда получим рапорт судейского наблюдателя-делегата УАФ, то отправим его в КДК УАФ, который и вынесет решение по этому несостоявшемуся поединку", – поделился Каденко в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Буковина занимает 9 место в чемпионате с 20 очками, а Рубикон тринадцатый с 11 пунктами в активе.

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