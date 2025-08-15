Пробий дебютировал на профессиональном уровне только в прошлом сезоне. Команда из небольшого городка на Ивано-Франковщине, несмотря на статус новичка, сразу стала абсолютным чемпионом Второй лиги. Буковина же в прошлом году стала открытием Кубка Украины, дойдя до полуфинала, где уступила Динамо. Сейчас команду возглавляет Сергей Шищенко, бывший наставник Оболони, поэтому на коллектив возлагают большие надежды.

Левый Берег одержал волевую победу – призрак Дьокереша в Первой лиге

В сегодняшнем матче гости сразу взяли игру под свой контроль и уже на 15-й минуте открыли счет. Почти за такой же промежуток времени Кожушко удвоил преимущество Буковины, сделав его максимально комфортным. Однако перед перерывом, на 41-й минуте, хозяевам удалось сократить отставание с пенальти.

Во втором тайме игра проходила довольно ровно. Шищенко провел несколько замен, и матч заиграл новыми красками. На 64-й минуте Дахновский заменил Прокопчука, а уже на 72-й отметился голом в ворота Пробоя – 3:1 в пользу гостей.

На 80-й минуте произошел неприятный эпизод – Белый сбил одного из игроков Буковины и на это отреагировал Тищенко, толкнув Ивана. После короткой командной толкотни арбитр показал ему красную карточку.

Несмотря на игру в меньшинстве, команда Шищенко смогла забить еще один гол. Правда – с пенальти. Гости получили право пробить одиннадцатиметровый после фола в штрафной площадке.