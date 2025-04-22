"Буковина должна играть в свой футбол. Мы будем стараться достойно противостоять динамовцам и достойно выглядеть на фоне такого соперника. Динамо – это сейчас, пожалуй, самая сильная команда в Украине. Они уверенно лидируют в чемпионате и стремятся выиграть Кубок. Это топ-клуб, в составе которого много именитых футболистов. Но мы ничего не боимся. Мы понимаем, какому сопернику будем противостоять, но не стоит волноваться – нужно выходить на поле и демонстрировать свои лучшие качества.

Буковина – Динамо: полуфинал Кубка Украины официально покажут бесплатно

Тут на первый план выходит психология. Если ты психологически не готов к матчу, то в таком случае тяжело будет продемонстрировать лучшие качества, лучшую игру. Лично мне хотелось бы выделить в составе Динамо Андрея Ярмоленко. Это опытный футболист, звезда отечественного футбола, который поиграл в европейских клубах, провел много матчей за сборную Украины, а сейчас является лидером "бело-синих". У него невероятная левая нога!

Очень обидно, что мы не сможем сыграть исторический полуфинальный матч Кубка Украины на родном стадионе. Поддержка черновицких болельщиков на трибунах – фантастическая! В нашем городе в среду был бы настоящий футбольный праздник. Грустно, что не сыграем на стадионе Буковина, но очень надеюсь, что наши болельщики приедут во Львов и поддержат нас", – поделился Каневцев в комментарии официальному сайту Буковины.

Напомним, полуфинальный матч Кубка Украины Буковина – Динамо запланирован на 23 апреля, начало поединка в 16:00.

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