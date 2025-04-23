Пенальти и дубль Волошина в видеообзоре полуфинала Кубка Украины между Буковиной и Динамо – 1:4
В среду, 23 апреля, Буковина в 1/2 финала кубкового турнира уступила Динамо (1:4). Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
Несмотря на стартовый натиск Динамо первой забила Буковина: после ошибки Бражко Бойчук вышел один на один и переиграл Моргуна. К слову, за несколько минут до гола лишь стойка спасла киевлян после удара Кожушко.
Динамо прорвалось в финал Кубка, разгромив Буковину в волевом стиле – дубль Волошина исправил очередной фейл Бражка
После перерыва Динамо взялось спасать ситуацию. Сначала Волошин добил сферу в сетку после неудачного свидания Ваната с вратарем Буковины. А через 5 минут Назар оформил дубль. В середине второго тайма Бражко с пенальти снял вопрос о победителе, а еще через четыре минуты Шапаренко окончательно похоронил надежды Буковины на положительный результат.