Несмотря на стартовый натиск Динамо первой забила Буковина: после ошибки Бражко Бойчук вышел один на один и переиграл Моргуна. К слову, за несколько минут до гола лишь стойка спасла киевлян после удара Кожушко.

Динамо прорвалось в финал Кубка, разгромив Буковину в волевом стиле – дубль Волошина исправил очередной фейл Бражка

После перерыва Динамо взялось спасать ситуацию. Сначала Волошин добил сферу в сетку после неудачного свидания Ваната с вратарем Буковины. А через 5 минут Назар оформил дубль. В середине второго тайма Бражко с пенальти снял вопрос о победителе, а еще через четыре минуты Шапаренко окончательно похоронил надежды Буковины на положительный результат.