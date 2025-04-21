Приятную новость получили болельщики Буковины и Динамо – полуфинальный поединок Кубка Украины 2024/25 можно будет посмотреть бесплатно.

Игру Буковина – Динамо будет транслировать канал Divisport, который также показывает матчи и на своем YouTube-канале, сообщает Telegram-канал киевлян.

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Таким образом, полуфинал Кубка Украины будет доступен бесплатно на YouTube. К слову, Divisport является транслятором матчей Первой лиги.

Напомним, поединок Буковина – Динамо состоится 23 апреля, начало в 16:00. В другом полуфинале встретятся Полесье и Шахтер.

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