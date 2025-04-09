"Согласно Регламенту Кубка Украины матчи, начиная со стадии 1/4 финала турнира, должны проводиться на стадионах, которые соответствуют нормам категорийности стадионов 3-й и 4-й категории или быть в списке стадионов, которые имеют право принимать поединки УПЛ. Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ позволил нам провести четвертьфинальный кубковый матч против сумской Виктории в Черновцах, поскольку футбольным клубом Буковина были проведены необходимые работы на стадионе и устранены все недостатки и замечания в отведенный для этого срок. Также одним из факторов было то, что обе команды – представители Первой лиги.

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Но наш стадион все еще не подходит под все необходимые критерии для проведения матча 1/2 финала Кубка Украины. Есть целый перечень требований, которым не соответствует стадион Буковина для того, чтобы принимать полуфинальный поединок кубкового турнира. К сожалению, оперативно исправить все недостатки у нас физически нет возможности, поэтому с Динамо сыграем во Львове на стадионе Украина.

Обидно, что этот исторический матч состоится не в Черновцах, ведь для нашего города, для наших болельщиков – это по-настоящему эпохальное событие. Мы бы очень хотели сыграть против Динамо на стадионе Буковина при поддержке родных болельщиков, однако принимать киевлян будем во Львове", – цитирует Наболотного официальный сайт Буковины.

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