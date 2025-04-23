Буковина встретится с Динамо в рамках полуфинала Кубка Украины. Стартовые составы команд и ссылки на бесплатную онлайн-трансляцию можно найти в этой новости на "Футбол 24".

В среду, 23 апреля, состоятся два полуфинала Кубка Украины. Первый матч между Буковиной и Динамо начнется в 16:00. Команды встретятся во Львове на стадионе "Украина". Бесплатную онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на YouTube-канале DiviSport.

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Стоит отметить, что в этом матче впервые в основе выйдет зимний новичок киевлян Валерий Лучкевич.

Стартовые составы:

Буковина: Каневцев, Солдат, Бусько, Прокопчук, Морговский, Кольцов, Тищенко, Глущук, Гончарук, Бойчук, Кожушко.

Динамо: Моргун, Лучкевич, Попов, Дячук, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Пихаленок, Рубчинский, Волошин, Герерро.

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