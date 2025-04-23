Буковина до 2025 года даже в четвертьфинал Кубка никогда не выходила, но после триумфа над Пробием клуб оказался в одном шаге от финала. К сожалению, украинские регламенты написаны так, что команды из небольших городов должны принимать грандов на Сантьяго Бернабеу – ну или хотя бы во Львове. Вместо полуфинальной сказочки в Черновцах болельщикам пришлось ехать на стадион Украина.

Мало кто верил в сенсацию. Динамо – без четырех дней чемпион, который за полтора года на внутренней арене проиграл лишь раз. Кроме того, киевляне не пропускали голов в четырех матчах кряду. Единственной надеждой Буковины стала ожидаемая ротация от Александра Шовковского.

"Бело-синие" на выходных будут играть с Шахтером, а потому тренерский штаб выставил второй состав. Из лидеров в основу попали только Попов и Ярмоленко – все остальные так или иначе являются игрокам ротации. По крайней мере сейчас. В том числе и Бражко.

Казалось, что резервисты должны с двойной энергией демонстрировать свою важность для клуба. На практике же первый тайм от Динамо нельзя описать цензурными словами. Самое мягкое из них – "риганина". Столичный гранд до перерыва создал всего один момент, причем аж на 31-й минуте. Рубчинский обыгрался с Ярмоленко в стенку и вышел один на один с Каневцевым, но переиграть голкипера не сумел.

Буковина выглядела активнее и острее. Уже на 18-й минуте формальные хозяева могли выходить вперед в результате подбора в центре штрафной – Кожушка крутил в дальний нижний, однако киевлян спасла стойка! На 23-й же фаны из Черновцов праздновали гол, который стал следствием привоза Бражко.

Владимир открылся перед собственной штрафной площадкой и потерял равновесие в момент приема передачи. Глущук тут же накрыл опорника Динамо, отобрал мяч и покатил под удар Бойчуку. 1:0! На трибунах был экстаз!

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Буковины. Александру Шовковскому пришлось проводить замены – вместо Ярмоленко и Герреро на второй тайм вышли Ванат и Кабаев. Эффект от этого хода стал заметным не сразу, ведь к 60-м минутам команда владела мячом всего 41% времени. Тем не менее, "бело-синие" стали активнее атаковать глубину, а хозяевам стало тяжелее на флангах.

В конце концов, на 57-й минуте Динамо отыгралось. Буковина заигралась в атаке, допустив потерю на чужой трети (возможно, там был фол). Кабаев подхватил мяч и выдал передачу на ход Волошину, а тот вывел Ваната один на один. Выиграть дуэль у голкипера не удалось, однако Волошин сыграл на добивании, попав с дистанции в левую девятку 1:1!

Глушук на 65-й минуте мог восстановить преимущество Черновцов, замыкая отскок после подачи в центр штрафной, однако в ворота попасть не удалось. Александр Шовковский же добавил к атаке Буяльского и Шапаренко. Взять Буковину малыми силами не удалось.

Тем не менее, в последние 20 минут стала заметной ожидаемая проблема андердога. Сил подопечным Григория Чурилова стало не хватать, а разница в классе начала сказываться. В конце концов, на 62-й минуте она вылилась во второй пропущенный – Каневцев не смог зафиксировать в руках кросс с левого фланга, Бражко добил в Бусько, а рикошетом от него сфера попала в Волошина, закатившись в ворота. 2:1.

А потом дело дошло и до разгрома... На 71-й минуте Буяльский запустил передачу на ход Ванату, а Каневцев его сбил. Пенальти! Исполнять 11-метровый доверили Бражке, а Владимир уверенно переиграл голкипера. 3:1. В конце концов, на 76-й Каневцев снова ошибся при кроссе, не удержав мяч в руках и позволив Шапаренко сыграть с добивания – 4:1.

Этот гол стал последним. Буковина завершила свою кубковую сказочку, а Динамо выходит в финал. Там киевляне сыграют с Шахтером или Полесьем.