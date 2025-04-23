Буковина – одна из главных потерь украинского элитного дивизиона, хотя клуб пробыл там всего три сезона. Уже после третьего чемпионата команда из Черновцов покинула Высшую лигу и больше не возвращалась, однако память о ее романтических сезонах 90-х никуда не исчезла. Вот уже 30 лет о них пишут статьи и монтируют видео, а легенды буковинского футбола до сих пор раздают интервью.

Каждое появление Буковины на радарах болельщиков воспринимается с надеждой на возвращение славных времен, однако после вылета из элиты клуб может похвастаться только 1/8 финала Кубка Украины 2010/11. Тогда удалось пройти Олимпик (3:2) и Оболонь (2:1). Последняя же встреча с топами УПЛ случилась аж в 2014 году, когда Черноморец устроил на поле буковинцев (4:0).

Почему-то на стадии 1/16 финала Кубка регламент не запрещает принимать соперников на стадионе в Черновцах, однако в полуфинале от города требуют построить Сантьяго Бернабеу. Прорвавшись в исторический полуфинал Кубка, фаны Буковины должны ехать во Львов – поединок с Динамо проведут именно там. Этот факт открыл дискуссию среди журналистов и болельщиков.

Одни считают, что данный турнир создан прежде всего для клубов из городков и села, а значит нормы по стадионам надо снизить как можно сильнее – иначе теряется сказочная для тех же Черновцов история. Оппоненты же апеллируют в стиле "dura lex sed lex", а кроме того отмечают – если снизить стандарты, то у владельцев клубов станет еще меньше стимулов инвестировать в инфраструктуру.

Для Буковины особая неприятность истории заключается в том, что почти все кубковые матчи команда провела вне родных стен. Побеждать тернопольскую Ниву, Прикарпатье и Пробий пришлось на выезде, и лишь победа над Викторией прошла в Черновцах. Кстати, не следует смеяться над списком соперников – это были сопоставимые по уровню представители Первой лиги и гегемон Второй. Через 3-5 лет они вполне могут претендовать на УПЛ (Пробий, например, выбил Ингулец из Кубка).

Очевидно, что для Динамо сегодняшняя встреча является проходной. Никто не верит в перспективы сенсации, хотя недооценивать Буковину не следует. Здесь забрался довольно сильный состав – Никита Безуглый, Максим Лопыренок, Игорь Солдат, Виталий Кольцов, Богдан Бойчук, Даниил Голуб имеют солидный опыт УПЛ, а наиболее сильными активами являются нападающий Олег Кожушко (пришел из Кривбасса зимой) и центрхав Александр Васильев (еще недавно был лидером Черноморца).

Словом, Динамо встретится не с дворовым коллективом. Соперник способен наказать за отсутствие концентрации – благо, защитники киевлян дают соперникам достаточно шансов. Особенно уязвимыми остаются зона Михавка и правый фланг (если там действует Ярмоленко). Кроме того, недавний матч с Оболонью дал понять, что проблемы с контролем подач никуда не делись – слишком часто гранд терял дальнюю штангу.

Вероятно, Александр Шовковский проведет ротацию, ведь впереди у "бело-синих" дерби с Шахтером. Это – еще один шанс для Буковины. Хотя можно не сомневаться, что в случае проблем гвардейцы Динамо появятся на поле.

Кадровая ситуация

Травмированы: Безуглый (под вопросом) – Тымчик

Дисквалифицированные: Шинкаренко (Полесье)

Ориентировочные составы на матч Буковина – Динамо

Буковина: Каневцев – Морговский, Прокопчук, Бусько, Солдат – Тищенко, Кольцов, Глущук – Гончарук, Бойчук, Кожушко

Динамо: Нещерет – Лучкевич, Дячук, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Пихаленок, Рубчинский, Брагару – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо

Буковина точно создаст проблемы ротированному составу Динамо. Хотя бы благодаря стартовому куражу. Такие команды ничего не теряют в случае пропущенных голов – для них важнее забить гол и проявить себя на фоне гранда. Не следует недооценивать этот факт, ведь Шахтер таким образом когда-то оформил вылет от Агробизнеса.

Впрочем, под руководством Александра Шовского "бело-синие" не знают поражений в Украине. За полтора года коллектив проиграл только один матч – майское Класичне в 2024-м. Какие бы проблемы у киевлян не возникали, в 99% случаях они все равно побеждают, поэтому ставим на проход гранда в финал. А Буковине желаем вернуться в УПЛ.