Только утихли эмоции после триумфа Усмана Дембеле на “Золотом мяче-2025”, как букмекеры уже открыли линию на следующий год. Как сообщает SportBible, среди претендентов на награду сразу выделяются два фаворита – Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе.

По прогнозам букмекеров, именно Ламин Ямаль является главным претендентом на трофей с коэффициентом 5.00. Килиан Мбаппе идет следом с 7.00, тогда как действующий обладатель награды Усман Дембеле оценивается в 15.00. Среди других претендентов – Эрлинг Холанд, Вининиус Жуниор, Харри Кейн, Мохамед Салах и Джуд Беллингем – все с коэффициентом 26.00.

Интересно, что легендарные Лионель Месси и Криштиану Роналду все еще остаются в списке претендентов: шансы аргентинца оценивают в коэффициент 34.00, а португальца – в 51.00. Шансы звезд могут возрасти, если Аргентина или Португалия выиграют чемпионат мира-2026 в США. Напомним, что Месси имеет рекордные восемь "Золотых мячей", а Роналду получал награду 5 раз и является абсолютным лидером по количеству номинаций (18).

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"