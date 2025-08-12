Как сообщает Sportbible, букмекерская контора Paddy Power заявила, что выплатит пари на победу Селтика в национальном первенстве Шотландии уже после двух туров нового сезона.

Селтик одержал две победы на старте. Зато главный соперник – Рейнджерс – под руководством нового тренера Рассела Мартина начал с двух ничьих.

После победы Селтика над Абердином букмекеры Paddy Power решили, что чемпион определен: "Ладно, мы увидели достаточно. Мы выплачиваем на победу Селтика в сезоне 2025/26 шотландской Премьер-лиги!".

В прошлом сезоне Paddy Power сделали так же – тогда "досрочная" выплата была объявлена уже после первого тура: "Один матч – и работа Брендана Роджерса и компании выполнена, еще один титул шотландской Премьер-лиги обеспечен. Да, титул отправляется на Паркхед. Подтверждено. Сделка закрыта".

EARLY PAYOUT!



Right, we've seen enough. We're paying out on Celtic to win the 2025/26 Scottish Premiership!



Applies to all singles and multis, online and retail. No max stake.



18+ GambleAware | #CelticFC pic.twitter.com/0AFhvRPsfx — Paddy Power (@paddypower) August 10, 2025

