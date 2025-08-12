Букмекер объявил о выплатах на победителя европейского чемпионата после двух туров – в прошлом сделали это еще раньше
Британский букмекер решил досрочно выплатить ставки на победу Селтика в чемпионате Шотландии 2025/26.
Как сообщает Sportbible, букмекерская контора Paddy Power заявила, что выплатит пари на победу Селтика в национальном первенстве Шотландии уже после двух туров нового сезона.
Селтик одержал две победы на старте. Зато главный соперник – Рейнджерс – под руководством нового тренера Рассела Мартина начал с двух ничьих.
После победы Селтика над Абердином букмекеры Paddy Power решили, что чемпион определен: "Ладно, мы увидели достаточно. Мы выплачиваем на победу Селтика в сезоне 2025/26 шотландской Премьер-лиги!".
В прошлом сезоне Paddy Power сделали так же – тогда "досрочная" выплата была объявлена уже после первого тура: "Один матч – и работа Брендана Роджерса и компании выполнена, еще один титул шотландской Премьер-лиги обеспечен. Да, титул отправляется на Паркхед. Подтверждено. Сделка закрыта".
