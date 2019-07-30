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Буйного фаната Челси выбросили из вагона метро

15:03 91 Читати українською
Буйного фаната Челси выбросили из вагона метро
Бедному фанату пришлось ждать следующий поезд / Фото из открытых источников

В Лондоне уверены, что свои симпатии болельщика нужно проявлять на стадионах.

Один из болельщиков Челси решил громко озвучить на весь вагон метро, какую команду он поддерживает и побуждал других пассажиров приобщиться к прославлению "синих".

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К сожалению, в вагоне больше не было поклонников лондонского клуба, а через некоторое время один из пассажиров устал от пения преданного фаната Челси и вытолкнул последнего из поезда на одной из станций.

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