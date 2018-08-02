Буэно попрощался с Сантосом – переход в Динамо стал ближе

Атакующий полузащитник Сантоса Витор Буэно попрощался с клубом и его болельщиками перед подтверждением трансфера в киевское Динамо.

"Больше я не Сантиста. Я просто пишу, чтобы попрощаться с вами. Благодарен за все, что сделали для меня в течение трех лет. За поддержку и приверженность, а также испытания, через преодоление которых я стал более зрелым и лучшим человеком.

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Спасибо Сантосу за воплощение моей мечты детства, мечты моей семьи. Всегда буду оставаться болельщиком. Навсегда в моем сердце", – написал Буэно в своем Инстаграм.

Ожидается, что вскоре Динамо официально подтвердит трансфер бразильца. По неофициальной информации, "бело-синие" взяли Буэно в аренду на 2 года, также у киевлян есть опция выкупа контракта бразильца у Сантоса за 10 млн евро.

Витор Буэно стал открытием чемпионата Бразилии в 2016 году. Прошлым летом он получил тяжелую травму, из-за которой потерял место в основе "рыб". 21-летний игрок может сыграть на позиции "десятки", а также вингера.