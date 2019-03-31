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Буэно полетел в Бразилию, чтобы сменить клуб, – журналист

12:48 54 Читати українською
Буэно полетел в Бразилию, чтобы сменить клуб, – журналист
Витор Буэно / фото из сосетей

Полузащитник Динамо Витор Буэно также хочет покинуть киевский клуб.

Футболист загрузил в Инстаграм фотографию, где отправляется из Киева в Бразилию. Буэно будет пытаться вернуться в Сантос, или договориться об аренде в любой другой клуб, сообщает журналист Лукас Мусетти Парацолли.

Буэно не хочет возвращаться в Сантос из-за зарплаты в Динамо

Отметим, что трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля, поэтому хавбек имеет не так много времени на поиски нового клуба. Напомним, права на Буэно принадлежат Сантосу, в Динамо игрок выступает на правах аренды.

К слову, другой бразилец, которого Динамо подписало летом 2018 года, Че Че, по информации бразильских СМИ, вскоре подпишет 4-летний контракт с Сан-Паулу.

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