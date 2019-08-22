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Экс-игрок Динамо Буэно голом принес победу Сан-Паулу

09:42 44 Читати українською
Экс-игрок Динамо Буэно голом принес победу Сан-Паулу
Витор Буэно / Esporte

Бывший полузащитник Динамо Витор Буэно стал главным героем матча 13-го тура бразильской Серии А между Сан-Паулу и Атлетико Паранаэнсе.

Сан-Паулу на выезде победил Атлетико Паранаэнсе благодаря голу экс-динамовца Витора Буэно.

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Бывший игрок Динамо получил передачу с левого фланга и вторым касанием переправил мяч в ворота. Отметим, что этот гол стал единственным в матче, а в составе Сан-Паулу также вышел и другой экс-игрок "бело-синих" – Че Че.

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Таким образом, Сан-Паулу набрал 30 очков и поднялся на 4-е место, Атлетико Паранаэнсе расположился на 8 позиции с 22 пунктами.

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