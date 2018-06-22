Буяльский: Заметно, что желание работать у всех ребят огромное

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский рассказал о том, как провел отпуск.

"Когда много отдыхаешь, всегда скучаешь по футболу. Когда был дома, пытался заниматься, играть в футбол, потому что ничего не делать – это не для меня.

Динамо провело первую тренировку после отпуска

Первую неделю отпуска я вообще не отдыхал. Несмотря на травму, я поехал в расположение сборной, откуда меня впоследствии отпустили. После этого я поехал в Германию, где провел три дня – мне там делали уколы, различные процедуры, а также сказали через месяц еще раз повторить курс. Пока, слава Богу, ничего не беспокоит. После визита в Германию съездил отдохнуть в Турцию, а затем посетил родственников в Винницкой области.

Перед тем, как разъехаться по отпускам, тренеры выдали нам программы подготовки. И уже по первым тренировками видно, кто как готовился все это время.

Заметно, что желание работать у всех ребят огромное, все стараются. Понятно, что функционально не все готовы далеко не все получается, но потихоньку вспоминаем все", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.