Буяльский: Ввели VAR – у Динамо по несколько удалений за матч непонятно за что

Хавбек Динамо Виталий Буяльский считает, что внедрение VAR не решило проблем с судейством в УПЛ.

"В некоторых играх нам не везло, в некоторых – VAR сработал не в нашу пользу. Когда этой системы не было, наши голы не засчитывали, говорили, мол, вот введут VAR – будет все нормально. Теперь ввели – и у нас по несколько удалений в каждом матче непонятно за что.

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Это неправильно, нужно различать игровые моменты, когда можно давать играть, независимо от того, по инерции нога пошла или нет. Если первым касанием сыграл в мяч – нужно продолжать играть. А у нас трактуют такие моменты, как риск нанести травму. Хочется спросить: так что, игроку нужно было убирать ногу, чтобы нам гол забили? Что бы он потом тренеру сказал?" – заявил Буяльский в интервью официальному сайту УПЛ.

Напомним, хавбек киевлян и сам пострадал от решения VAR в матче против СК Днепр-1 – рефери Екатерина Монзуль пересмотрела повтор и показала Буяльскому прямую красную уже на 6-й минуте поединка.

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