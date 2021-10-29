Буяльский во второй раз стал отцом
11:16 - Читати українською
В семье одного из лидеров киевского "Динамо" Виталия Буяльского произошло счастливое пополнение.
У хавбека "бело-синих" родился сын. О радостном событии жена Буяльского известила в персональном Instagram.
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Алина Буяльская родила 29 октября. Имя малыша пока неизвестно. О беременности возлюбленной Буяльского стало известно в мае. Он тогда традиционный жестом отметил один из голов в ворота Ворсклы. Супруги уже воспитывают дочь Злату.
В нынешнем сезоне Виталий Буяльский провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.
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