"Результат неплохой, но мы не хотели дома пропускать гол. Еще и со стандарта. Мы вроде и разбирали, как они действуют на стандартах. Обидно, что пропустили именно так, а не с игры. При такой погоде трудно двигаться. Трудно дышать, потому что не хватает воздуха.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

В первом тайме у меня было два момента, из которых хороший футболист должен по крайней мере один забить. Во втором был даже не момент, а полумомент – здесь удалось забить.

Проблемы Брюгге из-за коронавируса? Мы знали, что, возможно, будет еще сложнее, поскольку футболисты, которые не играли, выйдут и будут доказывать. Для них это возможность закрепиться в составе. Иногда против неосновных труднее играть, чем против основных.

Приятно, когда есть болельщики. Мы уже отвыкли, когда тебя поддерживают и трибуны гонят вперед. Очень приятно. Спасибо, что пришли", – сказал Буяльский в эфире телеканала "Футбол".

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