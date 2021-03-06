"Думаю, мне помогает то, что я не переживаю за количество голов или голевых передач, на меня это не давит. Мне важнее, чтобы команда выигрывала. Я абстрагировался от статистики, ведь мне уже не 20 лет, чтобы следить за этим, гнаться за личными рекордами.

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Мне нужно больше думать о командной игре. Так иногда получается, что удается забивать голы. Но все равно соперники уже готовятся, разбирают в том числе мою игру, и становится гораздо труднее забивать, отдавать голевые передачи. Чувствую, что соперники стали уделять больше внимания мне в финальной стадии атак, когда идет передача или прострел в штрафную", – цитирует Буяльского официальный сайт "бело-синих".

К слову, киевляне прошли Брюгге, в частности, благодаря двум голам Виталия. В текущем сезоне 28-летний хавбек провел за Динамо 22 встречи, отличился 5 мячами и 7 ассистами.

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