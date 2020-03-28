Буяльский строго придерживается карантина – лидер Динамо признался, кто спасает его от скуки

Хавбек Динамо Виталий Буяльский рассказал, чем занимается во время вынужденной остановки в чемпионате Украины.

"Провожу время с семьей, а также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь – и так каждый день.

Динамо официально продлило карантин

Поддерживаю связь с ребятами по команде – постоянно списываемся, также общаюсь с врачами и персоналом клуба. Придерживаюсь правил карантина: хожу в маске и перчатках, стараюсь как можно меньше контактировать с другими людьми. Пару раз выезжал на рыбалку, перед сном могу посмотреть фильм – словом, ничего экстраординарного.

Конечно, бывает скучно, но ратуют домашние любимцы – кот Милан и собака Верда. Естественно, во время карантина они оба нас развлекают, не дают скучать, но слишком много играть тоже неправильно, особенно, с собакой, ведь она должна быть дисциплинированной. Стараемся все делать в меру", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, руководство киевского клуба приняло решение продлить карантин для игроков до 5 апреля.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента