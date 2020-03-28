toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Буяльский строго придерживается карантина – лидер Динамо признался, кто спасает его от скуки

28 марта 23:35 31 Читати українською
Буяльский строго придерживается карантина – лидер Динамо признался, кто спасает его от скуки
Виталий Буяльский с женой / Фото из открытых источников

Хавбек Динамо Виталий Буяльский рассказал, чем занимается во время вынужденной остановки в чемпионате Украины.

"Провожу время с семьей, а также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь – и так каждый день.

Динамо официально продлило карантин

Поддерживаю связь с ребятами по команде – постоянно списываемся, также общаюсь с врачами и персоналом клуба. Придерживаюсь правил карантина: хожу в маске и перчатках, стараюсь как можно меньше контактировать с другими людьми. Пару раз выезжал на рыбалку, перед сном могу посмотреть фильм – словом, ничего экстраординарного.

Конечно, бывает скучно, но ратуют домашние любимцы – кот Милан и собака Верда. Естественно, во время карантина они оба нас развлекают, не дают скучать, но слишком много играть тоже неправильно, особенно, с собакой, ведь она должна быть дисциплинированной. Стараемся все делать в меру", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, руководство киевского клуба приняло решение продлить карантин для игроков до 5 апреля.

Динамо – в топ-5 Европы по важному показателю, Шахтер – вторая самая низкая команда континента

blog_ava
"Двое в розыске, алкогольный король, контактировавший с Януковичем": Томас Гримм в пух и прах разнес украинские клубы
28 марта
518
Теги
Динамо Киев Динамо Киев коронавирус Виталий Буяльский Виталий Буяльский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
дн
:
23
час
:
38
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук