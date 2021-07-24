"Игры с Ниццей, Атлетиком, Унионом можно сравнить по уровню с еврокубковыми матчами. При этом представители различных чемпионатов – Франции, Испании, Германии – играют совершенно по-разному.

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Испанцы делают больший акцент на контроле мяча, у французской команды все футболисты быстрые, техничные, а у немцев много борьбы, жесткой игры. Наверное, как и у национальных команд этих стран.

Относительно отмены матча с Вильярреалом... Не скажу, что эта новость нас огорчила, ведь мы и так уже много хороших матчей сыграли. Мистер увидел, кто в каком состоянии. Возможно, у нас будет больше времени на восстановление, тренировки, наигрывание новых комбинаций. Во всем нужно искать свои плюсы", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, подопечные Луческу стартуют в УПЛ 1 августа матчем второго тура против ровенского Вереса.

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