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Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба

17 января 16:07 803 Читати українською
Буяльский сравнил новичка Динамо с бывшей звездой клуба
Каргбо против Кадара на тренировке / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Виталий Буяльский оценил перспективы бельгийского форварда Ибрагима Каргбо.

"Каргбо – мощный нападающий, лично мне он чем-то напоминает Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в Динамо хорошее будущее.

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Нужно понимать, что на сборах матчи проводятся на фоне усталости, и не всегда удается показать в них свои лучшие качества. Каргбо должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньшими, и физическая форма будет оптимальной. А во время сборов нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все выходить", – рассказал Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, 19-летний Каргбо перешел в киевский гранд в начале декабря бесплатно. Предыдущим его клубом был бельгийский Льерс, за который форвард, выступая на правах аренды, сыграл 10 матчей и забил 2 гола в третьей по силе лиге Бельгии.

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Теги
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