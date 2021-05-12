Хавбек Динамо Виталий Буяльский забивает голы не только на футбольном поле.

Алина Буяльская, жена лидера Динамо ожидает второго ребенка, о чем девушка сообщила в Instagram.

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"Вот так выглядит сейчас мой пуз. И это – буквально за две недели вырос. Был более или менее плоский. Интересно, на какой срок выглядит?", – написала Алина под фото.

Пара уже воспитывает трехлетнюю дочь Злату. В прошлом сезоне УПЛ Виталий провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

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