Один из клубов МЛС имеет интерес к 32-летнему хавбеку киевлян, утверждает Telegram-канал Інсайди від Пасічника 2.0.

Динамо рискует остаться без игрока основы на старт квалификации в Лиге чемпионов – Шовковский нашел интересную замену

Похожие слухи были еще зимой, и тогда президент Динамо Игорь Суркис их подтвердил. Правда, сейчас Буяльским интересуется другой клуб. В случае предложения киевляне готовы отпустить капитана в США.

Напомним, Буяльский пребывает в системе Динамо с 16-летнего возраста. За первую команду "бело-синих" провел 360 матчей, оформив 80 голов и 64 ассиста. Несколько месяцев назад хавбек продлил контракт до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3,5 млн евро.

"Тест Купера да и все. Кто бы выжил, тот бы играл": когда Буяльский заведет Instagram, а Караваев пробьет пенальти