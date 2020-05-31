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Буяльский считает отмену гола Сидорчука ошибкой судьи

21:14 80 Читати українською
Буяльский считает отмену гола Сидорчука ошибкой судьи
Виталий Буяльский / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями относительно неудачи в матче 24 тура УПЛ против Шахтера.

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Конечно, неинтересно, когда нет болельщиков, нет поддержки, неважно – за тебя болеют или против тебя. В такой ситуации главное, что мы уже продолжили чемпионат. В принципе, фанаты смогли зарядить нас перед стадионом, если не принимать во внимание результат игры. Можно сказать уровень бразильцев Шахтера показал, что после такого перерыва они прекрасно играют с мячом. Особенно когда в середину поля вышел еще один бразилец, нам гораздо труднее стало играть.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Наверное, мы находимся в хорошем физическом состоянии. Первый тайм был очень даже хорошим. Особенно первые 15-20 минут. Мы накрывали. Но любая команда не может всю игру накрывать. Думаю, мы готовы физически. Главное, подготовить голову каждому из нас и бороться за второе место. Надо быть реалистами.

Честно, даже не думаем о том, что и второй матч с Шахтером будет в Киеве. У нас задача – матч с Александрией. Мы должны готовиться от игры к игре. Тогда у нас будет какой-то результат и какое-то движение. Если через неделю Александрия, а мы будем думать о Шахтере, ничего не будет. Наш отмененный гол? Даже не знаю, я не видел. Когда мы забили первый мяч, на мой взгляд, чистый гол был, но арбитры так решили. Это их работа. Когда я забил, даже не знал, как радоваться, потому что болельщиков не было. То, что мы делаем на тренировке иногда, оно получилось", – цитирует Буяльского сайт Динамо.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

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Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было
19:00
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Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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