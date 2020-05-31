Буяльский считает отмену гола Сидорчука ошибкой судьи

Хавбек Динамо Виталий Буяльский поделился мыслями относительно неудачи в матче 24 тура УПЛ против Шахтера.

"Конечно, неинтересно, когда нет болельщиков, нет поддержки, неважно – за тебя болеют или против тебя. В такой ситуации главное, что мы уже продолжили чемпионат. В принципе, фанаты смогли зарядить нас перед стадионом, если не принимать во внимание результат игры. Можно сказать уровень бразильцев Шахтера показал, что после такого перерыва они прекрасно играют с мячом. Особенно когда в середину поля вышел еще один бразилец, нам гораздо труднее стало играть.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Наверное, мы находимся в хорошем физическом состоянии. Первый тайм был очень даже хорошим. Особенно первые 15-20 минут. Мы накрывали. Но любая команда не может всю игру накрывать. Думаю, мы готовы физически. Главное, подготовить голову каждому из нас и бороться за второе место. Надо быть реалистами.

Честно, даже не думаем о том, что и второй матч с Шахтером будет в Киеве. У нас задача – матч с Александрией. Мы должны готовиться от игры к игре. Тогда у нас будет какой-то результат и какое-то движение. Если через неделю Александрия, а мы будем думать о Шахтере, ничего не будет. Наш отмененный гол? Даже не знаю, я не видел. Когда мы забили первый мяч, на мой взгляд, чистый гол был, но арбитры так решили. Это их работа. Когда я забил, даже не знал, как радоваться, потому что болельщиков не было. То, что мы делаем на тренировке иногда, оно получилось", – цитирует Буяльского сайт Динамо.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте