Лидер киевлян в отчетном матче забил два гола и помог своей команде реабилитироваться за потерю очков в предыдущем туре.

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Такие показатели позволили Буяльскому стать лучшим игроком тура по оценкам InStat, сообщает Команда1. Виталий набрал 418 баллов. В топ-3 также расположились два игрока Шахтера – Михаил Мудрик (338) и Манор Соломон (337).

Добавим, что оценка Буяльского стала рекордной в нынешнем сезоне. На данный момент больше ни один игрок не пересек отметку в 400 баллов. В предыдущих турах победителями становились Егор Картушов (Десна, 332), Владислав Кочергин (Зоря, 378), Руслан Степанюк (Ворскла, 362), Сергей Кривцов (Шахтер, 342).

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