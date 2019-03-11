Буяльский рассказал, чего не хватило Динамо в игре с Челси

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский вспомнил поединок 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

"В матче против Челси не хватило мастерства. Это совсем другой уровень. Люди показали, как нужно играть в футбол. Они все делают на скорости, у них сильный чемпионат.

"Запорожец не обгонит Бентли" и "Хацкевич – лузер": беспощадная реакция соцсетей на разгромное поражение Динамо от Челси

В Киеве хочется показать хорошую игру при наших болельщиках. Насколько я знаю, все билеты проданы. Наша команда будет стараться проявить проявить коллективную игру и показать, что мы тоже умеем забивать и побеждать", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо проиграло Челси со счетом 0:3. Ответный матч пройдет на НСК Олимпийский 14 марта, начало – в 19:55.

"Динамо знову зіграло у полохливий футбол – очікуваний провал". Денис Босянок – про розгромне фіаско від Челсі