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Буяльский рассказал, чего не хватило Динамо в игре с Челси

18:13 70 Читати українською
Буяльский рассказал, чего не хватило Динамо в игре с Челси
Виталий Буяльський / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский вспомнил поединок 1/8 финала Лиги Европы против Челси.

17’ Педро Родригес
65’ Виллиан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

"В матче против Челси не хватило мастерства. Это совсем другой уровень. Люди показали, как нужно играть в футбол. Они все делают на скорости, у них сильный чемпионат.

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В Киеве хочется показать хорошую игру при наших болельщиках. Насколько я знаю, все билеты проданы. Наша команда будет стараться проявить проявить коллективную игру и показать, что мы тоже умеем забивать и побеждать", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Динамо проиграло Челси со счетом 0:3. Ответный матч пройдет на НСК Олимпийский 14 марта, начало – в 19:55.

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Динамо Киев Динамо Киев Челси - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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