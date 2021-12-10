Алина Буяльская – жена полузащитника Динамо – опубликовала переписку с мошенником, который под видом Виталия Буяльского пытался выманить деньги в Instagram.

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Схема – классическая, далеко не новая. "Написал друг, что где-то застрял, а ему нужно добраться домой. Я нахожусь в Лиссабоне, у нас игра. Нужна небольшая финансовая поддержка, потом все вернут" – такие сообщения рассылали от имени футболиста. "Так вот как Виталик подрабатывает. Напоминаю, что его нет в соцсетях", – написала жена динамовца.

Заметим, что подобные вещи уже случались два года назад. Тогда Динамо даже обнародовало официальные страницы игроков в соцсетях, чтобы люди не становились жертвами аферистов.

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