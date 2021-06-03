"Практически все мое время занимает восстановление после травмы – трещины плюсневой кости ступни, которую я получил в финальном матче Кубка Украины против луганской Зари. Ездил на пару дней домой в Калиновку, а теперь лечусь.

Динамо и Буяльский официально заключили новый контракт

Некоторые процедуры делаю дома, а некоторые – на клубной базе. Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. В течение еще как минимум трех недель нужен полный покой. Жаль, что не смогу сыграть за сборную на чемпионате Европы, но что поделаешь, ничего изменить уже нельзя", – приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, Виталий Буяльский оказался в расширенном списке сборной Украины на тренировочный сбор перед началом чемпионата Европы. Однако лидер Динамо был вынужден досрочно покинуть расположение национальной команды. В сезоне 2020/21 Буяльский провел 35 матчей в составе киевлян, записав в свой актив 9 голов и 9 ассистов.

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