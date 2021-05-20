"В матче с Зарей получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми в течение трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина...

Буяльский внезапно попрощался со сборной Украины – лидер Динамо не сыграет на Евро-2020

Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается", – приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, у хавбека обнаружили трещину плюсневой кости ступни, ставшей следствием повреждения в финале Кубка Украины против Зари (1:0). На восстановление Виталию понадобится месяц, поэтому он не поможет Шевченко на Евро-2020, которое стартует 11 июня. В нынешнем сезоне УПЛ Буяльский провел 20 матчей, в которых отметился 5-ю голами и 4-мя ассистами.

"Маліновського зустрічали двічі": Аталанта запросила ще одного українця – він готовий забивати за нашу збірну