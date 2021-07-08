Буяльский подвел итоги первых тренировочных сборов Динамо, отметив главный плюс для Луческу
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский прокомментировал результаты летних сборов для киевского клуба.
"Самое главное, что обошлось без травм. На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы, тренировали выносливость и скорость. В принципе, неплохо провели спарринги. Да, победы не было, но тренерскую установку, на мой взгляд, выполнили процентов на 90.
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Непростая ничья в спарринге с Люцерном? Так сложилось, что нам быстро забили два мяча, и было сложно отыграться. В принципе, можно сказать, что после 15 минуты мы контролировали игру, неплохо действовали, и были вознаграждены за свои старания в конце встречи.
Возвращение сборников в Динамо? Думаю, ребята отдохнут еще немного после изнурительного турнира. Им нужна пауза – не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Они были длительное время без семей, жен, детей, и им необходимо отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться к работе", – поделился Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.
Отметим, что киевляне расписали результативную ничью в спарринге с Люцерном (3:3), проигрывая по ходу встречи в 2 гола.
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