"Самое главное, что обошлось без травм. На первом сборе были большие нагрузки, выполнили много беговой работы, тренировали выносливость и скорость. В принципе, неплохо провели спарринги. Да, победы не было, но тренерскую установку, на мой взгляд, выполнили процентов на 90.

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Непростая ничья в спарринге с Люцерном? Так сложилось, что нам быстро забили два мяча, и было сложно отыграться. В принципе, можно сказать, что после 15 минуты мы контролировали игру, неплохо действовали, и были вознаграждены за свои старания в конце встречи.

Возвращение сборников в Динамо? Думаю, ребята отдохнут еще немного после изнурительного турнира. Им нужна пауза – не столько в физическом плане, сколько в психологическом. Они были длительное время без семей, жен, детей, и им необходимо отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться к работе", – поделился Буяльский в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что киевляне расписали результативную ничью в спарринге с Люцерном (3:3), проигрывая по ходу встречи в 2 гола.

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