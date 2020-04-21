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Буяльский побывал на рыбалке – жена полузащитника Динамо похвасталась трофеем

21:57 72 Читати українською
Буяльский побывал на рыбалке – жена полузащитника Динамо похвасталась трофеем
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский добывает пищу на карантине.

Пандемия обеспечила свободным временем всех футболистов, чем и решил воспользоваться Виталий Буяльский.

Буяльский строго придерживается карантина – лидер Динамо признался, кто спасает его от скуки

За дозой свежего воздуха игрок Динамо отправился на рыбалку. Жена Виталия не отпустила его самого и уехала с ним в статусе фотокорреспондента. Алина Буяльская опубликовала в instagram достижения мужа в виде щуки весом 6,7 кг.

В нынешнем сезоне УПЛ Буяльский провел 18 матчей, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

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Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев Жены футболистов
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