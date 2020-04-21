Буяльский побывал на рыбалке – жена полузащитника Динамо похвасталась трофеем

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский добывает пищу на карантине.

Пандемия обеспечила свободным временем всех футболистов, чем и решил воспользоваться Виталий Буяльский.

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За дозой свежего воздуха игрок Динамо отправился на рыбалку. Жена Виталия не отпустила его самого и уехала с ним в статусе фотокорреспондента. Алина Буяльская опубликовала в instagram достижения мужа в виде щуки весом 6,7 кг.

В нынешнем сезоне УПЛ Буяльский провел 18 матчей, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами.

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