"Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи.

Динамо и Буяльский официально заключили новый контракт

До окончания моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что Динамо заблаговременно предложило мне продолжить сотрудничество. Это означает, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая.

В течение четырех ближайших лет в Динамо хочется что-нибудь выиграть в Европе, пройти как можно дальше в Лиге чемпионов и заявить о себе на международном уровне. А в Украине стараться побеждать во всех соревнованиях, в которых участвуем, как удалось сделать в этом году, когда мы выиграли все три турнира – чемпионат, Кубок и Суперкубок", – цитирует Буяльского официальный сайт клуба.

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