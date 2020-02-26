Буяльский отметил сильные стороны СК Днепр-1 перед матчем с командой Михайленко

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча с СК Днепр-1 в 20 туре УПЛ.

"Насколько готова команда – это уже покажет игра и то, как мы будем действовать во время нее. А сегодня мы отрабатывали командный прессинг и выход из обороны. Завтра будем просматривать соперника и обсуждать, какие у них слабые и сильные стороны.

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Если не ошибаюсь, в СК Днепр-1 не так много молодых футболистов – 3-4, не больше. Вся линия обороны состоит из опытных игроков – например, Полевой, в середине играет опытный Кравченко... Могу сказать, что это укомплектованая команда, они вышли из Первой лиги в элитный дивизион, сохранив большинство игроков. Поэтому футболисты сыграны, встреча должна быть интересной", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу 28 февраля.

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