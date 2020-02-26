toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
РЕАЛ МАДРИД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИОН - ЮВЕНТУС БЕНФИКА - ШАХТЕР

Буяльский отметил сильные стороны СК Днепр-1 перед матчем с командой Михайленко

22:04 17 Читати українською
Буяльский отметил сильные стороны СК Днепр-1 перед матчем с командой Михайленко
Виталий Буялский / ФК Динамо

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча с СК Днепр-1 в 20 туре УПЛ.

 

"Насколько готова команда – это уже покажет игра и то, как мы будем действовать во время нее. А сегодня мы отрабатывали командный прессинг и выход из обороны. Завтра будем просматривать соперника и обсуждать, какие у них слабые и сильные стороны.

Президент СК Днепр-1: Коноплянка и Зозуля – мои друзья, но мы небогатый клуб

Если не ошибаюсь, в СК Днепр-1 не так много молодых футболистов – 3-4, не больше. Вся линия обороны состоит из опытных игроков – например, Полевой, в середине играет опытный Кравченко... Могу сказать, что это укомплектованая команда, они вышли из Первой лиги в элитный дивизион, сохранив большинство игроков. Поэтому футболисты сыграны, встреча должна быть интересной", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, матч СК Днепр-1 – Динамо состоится в пятницу 28 февраля.

"Вибухнув Іл-76 із нашими десантниками, ми зірвалися на ноги": він покинув окупований Луганськ, а футбол замінив наукою

blog_ava
Наполи – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
00:25
2892
Теги
Виталий Буяльский Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
30
мин
Бенфика
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук